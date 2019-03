Toscana: case a un euro per investitori, interesse anche dall'estero

Il piccolo comune Fabbriche di Veregemoli è diventato famoso dopo l'iniziativa dell'amministrazione comunale di mettere all'asta le case abbandonate a costo di 1 euro. Il canale televisivo in inglese ha raggiunto il comune toscano per un'intervista con sindaco Michele Giannini.

"Sono alcuni anni che abbiamo proposto case a 1 euro e devo dire che c'è stata una risposta non solo a livello nazionale ma da tutta Europa e alcuni addirittura dall'America. I compratori possono venire a Fabbriche di Vergemoli senza portare la residenza, comprare una casa, aggiustarla e vivere uno dei posti più belli che la natura offre. I volumi degli immobili devono essere rispettati l'investimento è ottimo per case vacanze, case per turisti vicino alle principali città e il mare della Versilia. Ci sono così tante case disponibili perché c'è stato un calo di popolazione, un fenomeno normale nelle zone di montagna. La speranza è che oltre alle vacanze qualcuno si innamori dei nostri posti e venga a vivere da noi", ha spiegato il sindaco.

Secondo Giannini, il vero vantaggio di investire in questo territorio sono i contributi. "Costruite una casa vacanze e l'Europa restituisce il 60% di quello che spendete. Il comune di Fabbriche di Vergemoli garantisce di seguire tutte le operazioni; in questo modo la burocrazia italiana non spaventa gli investitori. La vicinanza con città importanti può anche permettere di vivere in questo comune e lavorare fuori. In Inverno può nevicare ma abbiamo mezzi idonei per tenere sempre pulite e libere le strade", ha dichiarato Michele Giannini.