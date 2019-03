"Servo tra i servi". Meloni se la prende con Fazio dopo l'intervista a Macron

Giorgia Meloni ha reagito alla notizia dell'intervista a Macron già il primo marzo quando stava per partire alla volta di Washington. A parte il criticismo per aver intervistato il presidente francese c'è stata anche una richiesta per Fabio Fazio: "chiedi conto del neocolonialismo francese nei confronti dell'Africa, del Franco CFA, la moneta che viene stampata dagli francesi per 15 nazioni africane, del signoraggio che viene applicato su questa moneta e che la Francia controlla l'economia di queste nazioni".

In partenza per Washington, una richiesta per Fabio #Fazio che ha pensato bene di invitare in Rai Emmanuel Macron: chiedi conto del neocolonialismo francese nei confronti dell'Africa! pic.twitter.com/8sWBkxf3eg — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 1 марта 2019 г.

Uscito il programma, la Meloni ha avuto un altro motivo per attaccare Fazio. Il conduttrore ha detto "si dice che Parigi sia la capitale d'Italia anche per i tanti italiani che abitano qui e viceversa".

"Servo tra i servi, Fazio intervista Macron e dichiara: "Si dice che Parigi sia la capitale d'Italia". Dato che è pagato con milioni di italianissimi euro per dire che l'Italia è una colonia francese, sarebbe bene fosse spedito a farsi stipendiare dai suoi amici d'oltralpe", ha espresso oggi la sua ira la leader del Fdi, Giorgia Meloni, sulla sua pagina del Twitter.