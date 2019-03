Camorra, arrestato a Napoli il superboss latitante Marco di Lauro

E' stato arrestato a Napoli il boss della camorra Marco Di Lauro, latitante dal dicembre 2004. L'hanno trovato polizia e carabinieri, in un'operazione congiunta, in un edificio a Chiaiano insieme alla moglie. Secondo gli inquirenti è il secondo boss mafioso più pericoloso in Italia, dopo Matteo Messina Denaro.

A stretto giro è arrivato il commento di Matteo Salvini: "Complimenti alle Forze dell'Ordine, che dopo l'arresto di un terrorista algerino dell'Isis mettono a segno un'altra operazione importantissima".

Fonte: Askanews