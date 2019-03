Tav, M5S: 2/3 nostri elettori contrari, nessun nuovo sondaggio

"Quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, tra cui il Corriere della Sera attraverso la firma di Francesco Verderami, non solo è destituito di ogni fondamento, ma corrisponde a un clamoroso falso, visto che il M5S non è in possesso di alcun sondaggio interno sul Tav con quei dati". E' quanto si legge in una nota del M5S.

"I sondaggi che abbiamo visionato noi a febbraio danno i due terzi degli elettori del m5s contrari al Tav. Dati confermati da un altro sondaggio di Demopolis per Otto e Mezzo (LA7) in cui gli elettori del MoVimento favorevoli sono appena il 18%". Cioè l'opposto di quello che si sta diffondendo sui media. A che gioco sporco si sta giocando?", conclude la nota del M5S.

Fonte: Askanews