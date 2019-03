Tav, Le Maire: l’Italia deve decidere non c’è più tempo

"Sulla Tav siamo stati pazienti per dare al governo il tempo di riflettere. Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto" perché "noi siamo già impegnati nel cantiere" e "non c'è più tempo da perdere". E' quanto afferma il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a La Repubblica.

"È un progetto sia simbolico che utile — sottolinea il Ministro — È simbolico perché rappresenta il desiderio di avvicinare i nostri territori. Ed è utile per facilitare il movimento di merci e persone tra Francia e Italia. D'altra parte, noi siamo già impegnati nel cantiere".

Sui contrasti tra Roma e Parigi e il richiamo dell'ambasciatore, Le Maire spiega che "era necessario esprimere il nostro disappunto perché non è accettabile che un governo attacchi un partner europeo. Ora è interesse di tutti ristabilire i legami fraterni tra l'Italia e la Francia. Non c'è più tempo da perdere. Di fronte alle sfide del ventunesimo secolo, dobbiamo scegliere se essere spettatori o attori, nel campo dei vincitori o dei perdenti. Churchill diceva: se non prendi il cambiamento per mano, ti prenderà alla gola".

Fonte: Askanews