Salvini: grazie a forze dell'ordine e intelligence non c'è solo Cesare Battisti

"Grazie a Forze dell'Ordine e intelligence, che ancora una volta danno prova di grande efficienza e professionalità. Non c'è solo Cesare Battisti: queste operazioni confermano che il lavoro per arrestare chi è scappato all'estero per evitare la galera continua quotidianamente e senza pause. Sono convinto che presto ci saranno altre belle sorprese". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook commentando l'arresto in Spagna di quattro trafficanti di droga latitanti.