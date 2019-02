La prossima settimana la decisione finale sulla Tav (Toninelli)

Entro la prossima settimana il governo adotterà una decisione definitiva sul cantiere della Tav, e "questo è certo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di una conferenza stampa.

"Nei prossimi giorni — ha detto — faremo un incontro con Conte e i due vicepremier. Chiariremo tutto e nonostante i punti di partenza distanti troveremo una soluzione". In ogni caso, ha aggiunto, "entro la prossima settimana prenderemo una decisione, questo è certo".

"Ho letto di addebiti di responsabilità nei confronti di questo governo di cantieri bloccati in numero di 600. Non è assolutamente vero". "L'unico cantiere che è sospeso, è non bloccato, è quello della Tav — ha aggiunto — Non c'è nessun altro cantiere di competenza del sottoscritto e del governo che sia fermo.Di quei 600 che poi magari saranno 300 la stragrande maggioranza sono regionali e stiamo analizzando nello specifico gli stati di avanzamento".

Fonte: Askanews