Disoccupazione aumenta in 7 regioni d'Italia mentre cala in 9 su 10 regioni europee

Ci sono solo 26 regioni nelle quali la quota di persone che lavorano si è ridotta, riferisce Il Sole 24 Ore, citando i dati dell'Eurostat. Tra le regioni europee con il tasso della disoccupazione crescente sette regioni sono italiane.

Il calo dell'occupazione più drastico che riguarda la percentuale si è registrato in Basilicata (-2,7%). Questo significa una perdità di 6mila posti di lavoro. Però se si tratta dei numeri assoluti, a subire il calo più significativo è stata la Liguria: 13mila posti di lavoro in meno rispetto al 2016 con il calo sotto il profilo percentuale dell'1,9%. Cali inferiori di un punto percentuale si sono registrati in Sardegna e nelle Marche (-0,6%), in Umbria (-0,5%), in Molise (-0,3%) e in Valle d'Aosta (-0,2%).

Ci sono anche le regioni italiane in cui il tasso dell'occupazione è cresciuto. I dati più sodiscfacenti si sono registrati nella provincia autonoma di Trento (2,7%); Calabria, Lazio e Lombardia (2%).

In Europa ci sono anche altre regioni a soffrire della congiuntura del mercato di lavoro. Nello specifico, alcune regioni del Regno Unito hanno subito il calo dell'occupazione drammatico. La Cumbria è penultima nella classifica della crescità dell'occupazione in tutta l'Europa con il calo del 2,4%. Si sono registrate contrazioni nel tasso di occupazione in tutta la regione dello Yorkshire, nella zona di Bristol, nell'East Anglia e nell'Essex.

Nel 2017 l'occupazione in Europa è aumentata con qualche eccezione di alcuni regioni francesi, polacche e greche. Hanno sofferto solo l'Italia e il Regno Unito.