Italia, sequestrata nuova droga killer "molto più letale dell'eroina"

I carabinieri del Nucleo per la Tutela della Salute NAS hanno sequestrato per la prima volta in Europa una nuova droga killer che presenta una struttura simile al farmaco sedativo Fentanyl. Ma i suoi effetti per l'organismo sono molto più devastanti. Può anche provocare l'intossicazione anche attraverso il contatto con la pelle.

Si tratta di una miscela psicoattiva altamente tossica. E' simile all'eroina sintetica ma di gran lunga più letale. I 20 grammi sequestrati sarebbero sufficienti per creare 20mila dosi.