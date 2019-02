Salvini a La Repubblica: "Non tornerò mai con il centrodestra"

"Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro. Governiamo insieme nelle regioni, nei comuni. Ma finisce lì", sostiene Salvini nella sua intervista a La Repubblica.

Salvini ha anche negato l'intenzione di prepararsi a una manovra correttiva sostenendo che non si farà mai, e neanche dopo le elezioni europee:

"No. Né prima, né dopo. L'ha detto anche il ministro del Tesoro Giovanni Tria. Io mi fido sempre di Tria".

In precedenza il vice presidente del Consiglio si è detto soddisfatto per il risultato elettorale delle regionali in Sardegna:

"Mi accontento per la sesta vittoria sulle sei competizioni elettorali. C’è da festeggiare una pagina nuova per la Sardegna".

"A livello nazionale per me non cambia nulla", ha aggiunto il vicepremier.