Reddito Cittadinanza, Botto: misura che restituisce dignità ai cittadini e aiuta imprese

"Nel mettere in campo questa misura, una misura che ridarà dignità a milioni di cittadini italiani rilanciando l'occupazione, il Governo ha tenuto conto della centralità delle PMI e delle microimprese nel mondo del lavoro. Lo ha fatto attraverso una serie di incentivi per le imprese che assumono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e per chi vuole avviare un'attività autonoma. Per esempio, a chi assume a tempo indeterminato un beneficiario di Reddito di cittadinanza viene riconosciuto uno sgravio contributivo pari alla differenza tra la durata massima del Reddito, ovvero 18 mesi, e le mensilità della misura già percepite al momento dell'assunzione". Così Elena Botto, senatrice del Movimento 5 Stelle membro della Commissione Lavoro, intervenendo in Aula durante la discussione del Decretone.

"Misure in linea con la nostra azione complessiva in favore delle imprese — ha ricordato la parlamentare pentastellata — come gli sgravi contributivi per le aziende che assumono giovani Under35 nel biennio 2019/2020 previsti dal Decreto Dignità e il taglio del costo del lavoro attraverso una riduzione media del 32% dei premi e contributi Inail previsto dalla legge di Bilancio. Senza dimenticare che con il Dl Semplificazioni vi è stata la creazione di una sezione speciale del ‘Fondo di garanzia per le PMI' che devono riscuotere crediti con le Pubbliche amministrazioni. I fatti dimostreranno che aiutare le fasce più deboli anziché le élite è stata la scelta migliore che questo Governo potesse fare oggi", ha concluso Botto.