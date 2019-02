La Russia veste italiano, cresciute del 10,3% le vendite nel 2018

Alla fiera, dedicata alle collezioni autunno-inverno 2019, sono presenti più di 1.400 marchi da 35 paesi del mondo. Come nelle precedenti edizioni l'Italia punta forte sull'evento moscovita, con un numero record di aziende presenti: il Padiglione "Italian Fashion", organizzato da EMI — Ente Moda Italia, riunisce 102 imprese su una superficie espositiva di 7.000 metri quadrati: sono 112 le collezioni adulto uomo/donna presentate nella sezione Italian Fashion@CPM e 18 le collezioni bambino nella sezione Italian Kids Fashion@CPM.

Oltre alla parte espositiva, per i marchi italiani CPM, è anche un'occasione per incontrare direttamente buyers e distributori russi: nei tre giorni di fiera è prevista la visita di 36 top buyer selezionati da 24 città della Russia da parte dell'agenzia ICE, che cura anche l'Italian Fashion Lounge, la "piazza" riservata agli incontri tra espositori, buyer e stampa:

"L'Italia si conferma nel 2018 al primo posto tra i Paesi UE come fornitore di Moda e Accessori nella Federazione Russa e al secondo posto a livello mondiale. L'impegno della nostra Agenzia e' volto a consolidare ed incrementare l'export del Made in Italy, ampliandone la distribuzione fino alle Regioni russe piu' remote. Per questa edizione abbiamo invitato molti buyers russi che visitano la fiera per la prima volta e organizzato oltre 300 incontri B2B con gli espositori italiani" — afferma il Direttore dell'Ufficio ICE di Mosca, Pier Paolo Celeste.

In base ai dati delle Dogane Russe, relativi al periodo gennaio-dicembre 2018, la Federazione Russa, ha importato dall'Italia Moda e Accessori per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro, con una crescita del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e una quota di mercato del 9,2%.