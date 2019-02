Elezioni Sardegna: scrutinio va a rilento, è partita a due tra Solinas e Zedda

C'è ancora incertezza sul risultato finale delle regionali in Sardegna. Con lo spoglio di 233 sezioni su 1.840 il candidato di centrodestra Christian Solinas raccoglie il 48,3 per cento dei consensi contro il 33,8 per cento raccolto dal candidato di centrosinistra Massimo Zedda. Staccato il candidato del M5s Francesco Desogus che incassa il 10,9 per cento dei consensi. Ovviamente si parla di risultati più che parziali. La parcellizzazione dei seggi nell'isola è altissima e la Regione ha chiesto che dai seggi dei piccoli centri arrivassero solo dati aggregati — sia di lista che di preferenza del presidente. Mentre dai grandi centri sempre la Regione ha chiesto che venissero comunicati dati superiori al 50 e al 25 per cento dei seggi scrutinati. Servirà quindi aspettare ancora qualche ora prima di avere un quadro reale, ma sembrano comunque essere rispettata la previsione di una partita a due tra Solinas e Zedda con un Movimento 5 stelle che resta al di sotto delle previsioni. Parziale anche il dato sulle singole liste, che danno il Pd come primo partito, seguito da Lega e Forza Italia, poi il M5s appaiato al Partito sardo d'azione. Ma questi dati si evolveranno significativamente con le prossime ondate di sezioni scrutinate.

Per gli exit poll usciti ieri sera alla chiusura dei seggli Solinas oscillerebbe tra il 36,5% e il 40,5% e Zedda tra il 35 e il 39%. Il candidato pentastellato Desogus è dato, invece, tra il 13,5 al 17,5%. Se si guardano gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, solo dal lato delle liste, il centrodestra si attesterebbe al 42-46%, il centrosinistra tra il 28 e il 32%. I 5S si collocherebbero tra il 14 e il 18%. Sempre stando agli exit poll M5S si piazzerebbe al primo posto seguita dal Pd che registra una forchetta tra il 12,5 e il 16,5% mentre la Lega si piazza terza con percentuali che vanno dal 12 al 16. Quarta Forza Italia (6-10%), infine Fratelli d'Italia (2,5-5).