Conte: condanniamo ostacolo l'ingresso di aiuti umanitari in Venezuela

Lo ha dichiarato su Twitter il Presidente del COnsiglio italiano Giuseppe Conte.

Insieme agli altri paesi dell'Ue, condanniamo i tentativi di ostacolare l'ingresso di aiuti umanitari per il popolo venezuelano e di reprimere con violenza il dissenso e le pacifiche manifestazioni di protesta. Vogliamo presto nuove elezioni presidenziali: libere e democratiche — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 24 февраля 2019 г.

La crisi in Venezuela ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo politico in Italia, che alla fine ha scelto una posizione "neutrale" su questo tema. Roma ha detto che non ha mai riconosciuto i risultati delle elezioni presidenziali tenutesi in Venezuela nel maggio 2018, e ha confermato la necessità di una rapida nomina per le nuove elezioni del capo dello stato. Allo stesso tempo, l'Italia nell'ambito dell'Unione europea si è opposta al riconoscimento frettoloso del Capo Dell'Assemblea Nazionale Juan Guaidò come presidente provvisorio.

Juan Guaidò, 23 gennaio, si è dichiarato il capo provvisorio dello Stato per il periodo di validità del governo provvisorio. Gli USA e molti altri paesi lo hanno riconosciuto. Maduro si è dichiarato presidente costituzionale e ha definito il capo del Parlamento dell'opposizione "un fantoccio USA". La Russia e la Cina hanno sostenuto Maduro come legittimo presidente del Venezuela.