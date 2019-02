Di Maio smentisce la patrimoniale e l’aumento dell’Iva

"Smentisco categoricamente". Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine della visita al mercato Coldiretti a Roma, ha risposto a chi lo interpellava sulle ipotesi di patrimoniale o di aumento dell'Iva.

"Le agenzie — ha detto il vicepremier — hanno fatto il loro lavoro sul rating ma non esprimano giudizi politici, perché il governo è saldo, va avanti non ci sarò nessuna sorpresa dopo le elezioni europee, se non il fatto che a livello europeo cambieranno tante cose".

Sulla Tav Torino-Lione nel governo "troveremo una soluzione, come abbiamo sempre fatto". Ma soprattutto "parleremo quando avremo raggiunto una soluzione all'interno del governo — ha aggiunto — perché sta diventando snervante non tanto per noi ma per cittadini" sentire dichiarazioni contraddittorie.

Fonte: Askanews