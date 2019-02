Sardegna alle urne per il Governatore

Urne aperte dalle 6,30 di questa mattina in Sardegna, dove si rinnovano il Presidente e il Consiglio regionale: si potrà votare esclusivamente oggi fino alle 22. Sette i candidati in campo per aggiudicarsi la presidenza della Regione: Massimo Zedda (Progressisti di Sardegna), Christian Solinas (centrodestra), Francesco Desogus (M5s), Mauro Pili (Sardi liberi), Andrea Murgia (Autodeterminazione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Vindice Lecis (Sinistra sarda).

Una sfida, quella sarda, che si disputa dopo il voto in Abruzzo che ha visto il centrodestra tornare alla vittoria con il candidato Gianni Marsilio. Due i dati politici: il boom della Lega di Salvini e il forte arretramento del Movimento cinque stelle, alleato del Carroccio al governo, che si è attestato intorno al 20% dei voti, addirittura terzo dopo il centrosinistra. Se lo scenario si dovesse ripetere sarà impossibile non fare una riflessione a livello nazionale, soprattutto in casa M5s. E poi ci sarà un altro test elettorale amministrativo, quello in Basilicata il 24 marzo. Secondo le previsioni, diffuse nelle scorse settimane, la competizione elettorale sarda dovrebbe configurarsi come un testa a testa tra Solinas e Zedda, mentre il candidato Cinquestelle Desogus raggiungerebbe, anche qui, solo il terzo posto.

In Sardegna l'amministrazione uscente è di centrosinistra, il governatore Francesco Pigliaru non si è ricandidato e quindi il vessillo viene difeso, in questa tornata, dal sindaco uscente di Cagliari Massimo Zedda, sostenuto da nove liste. Il Movimento cinque stelle che, nell'isola parte dal solidissimo risultato delle politiche (oltre il 42% dei voti), punta su Francesco Degosus, bibliotecario a Cagliari. Il centrodestra, che alle politiche ha conquistato il 31% dei consensi, ha scelto il senatore e segretario del Partito sardo d'azione Christian Solinas, appoggiato da undici liste.

La Regione è divisa in otto circoscrizioni elettorali a cui sono stati assegnati un numero stabilito di seggi: Cagliari (20), Sassari (12), Nuoro (6), Olbia-Tempio (6), Oristano (6), Carboia-Iglesias (4), Medio Campidano (3), Ogliastra (2). Il sessantesimo seggio sarà assegnato al secondo piazzato tra i candidati governatore.

Ai cittadini viene consegnata un'unica scheda elettorale di colore verde e con la matita copiativa devono esprimere il proprio voto per uno dei candidati alla carica di governatore e, novità, fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri nelle liste circoscrizionali.

Sono 24 le liste ammesse alla competizione elettorale e circa 1.440 gli aspiranti consiglieri per un totale di 60 posti nell'Assemblea sarda. Non necessariamente, i candidati consiglieri per i quali si sceglie di votare dovranno appartenere a liste collegate a quella del presidente prescelto. L'elettore, dunque, può praticare i cosiddetto "voto disgiunto".

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora la tessera sia stata smarrita o si sia deteriorata, si può chiedere il duplicato o l'attestato sostitutivo rivolgendosi, anche nello stesso giorno di votazione, all'Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Una volta espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata assieme alla matita. A quel punto il presidente del seggio accerta che la scheda restituita sia piegata nel modo giusto e la deposita nell'urna. Lo scrutinio inzierà solo domani, a partire dalle ore 7.

