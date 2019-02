Gianluca Savoini smentisce trattative con Rosneft per finanziare la Lega

Gianluca Savoini, considerato il consigliere del ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini e vicino al Cremlino, in un commento per Sputnik ha confutato la notizia girata sui media italiani riguardo ad un suo coinvolgimento in trattative con la compagnia petrolifera statale russa Rosneft per ottenere finanziamenti per la Lega.