Diciotti: migranti chiedono risarcimenti da Salvini e Conte

A presentare il ricorso è stato uno studio legale che assiste 41 profughi della nave Diciotti, di origine eritrea. La richiesta dei legali prevede il pagamento a ciascun migrante di una somma che varia da 42 mila a 71 mila euro.

In precedenza in un voto sulla piattaforma Rousseau il 59,1% degli iscritti M5S ha votato contro il processo a Salvini. Poi la Giunta per le Immunità del Senato ha respinto la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania a procedere nei confronti del ministro degli Interni italiano Matteo Salvini accusato di "sequestro di persona aggravato" per il caso della nave Diciotti.

Salvini è accusato di sequestro di persona a scopo di coazione, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale per aver bloccato lo sbarco in Italia di 177 persone a bordo della nave della Guardia costiera italiana Diciotti, che le aveva soccorse nel Mediterraneo.