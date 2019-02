L'Ue boccia reddito e quota 100 perché "così si riduce la crescita"

Come ha riportato La Repubblica, mercoledì prossimo arriverà il Country Report dell'Unione europea sull'Italia che esamina gli effetti delle misure del governo giallo-verde, misure che, secondo quanto riportato, nuocerebbero il Pil, il debito ed il deficit dell'Italia.

Il documento in cui l'Ue analizza le misure adottate dal governo Conte sottolinea che quota 100 non fa altro che "aumentare la spesa pensionistica e peggiorare la sostenibilità del debito" e "ha effetti negativi sul potenziale di crescita" perché riduce il numero degli occupati.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, all'Ue credono che per vedere i suoi effetti bisogna aspettarne l'implementazione, che può incappare in varie "difficoltà". Tra l'altro non sono sicuri che saranno significativi gli effetti del reddito sul Pil e sull'occupazione.