Al via il Piano nazionale contro il rischio idrogeologico

Parte il Piano nazionale contro il rischio idrogeologico: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il relativo decreto. Lo scrive lo stesso Conte sul suo profilo Facebook: "Oggi pomeriggio ho firmato il decreto che avvia il Piano Nazionale contro il rischio idrogeologico. È il primo importante passaggio per sbloccare i fondi che abbiamo a disposizione per finanziare tutte le opere di messa in sicurezza di cui necessita il nostro territorio".

"Solo qualche giorno fa — aggiunge — ho firmato anche i due decreti che istituiscono le cabine di regia ‘Strategia Italia' e ‘InvestItalia', essenziali per la realizzazione di opere pubbliche e il riammodernamento delle infrastrutture. Giorno dopo giorno diamo concretezza ai provvedimenti approvati in questi mesi e che sappiamo essere prioritari per lo sviluppo economico del Paese. Non abbiamo mai smesso di lavorare per questo".

Conclude Conte: "Investimenti, attenzione al territorio, sostegno alle imprese: il nostro obiettivo è tornare a crescere".

Fonte: Askanews