Autonomia, Stefani: sarà vantaggio per tutto il sistema Italia

E' una grande opportunità per tutti e non toglierà risorse.

Il percorso di rafforzamento dell'autonomia regionale "è un grande opportunità per tutti i cittadini" e "sarà un vantaggio per tutto il sistama Italia".

A spiegarlo è stato il ministro degli Affari regionali e autonomie, Erika Stefani, rispondendo al Question time in aula alla Camera, ad un'interrogazione sul sistema di finanziamento del trasferimento di competenze alle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

"Le Regioni che hanno chiesto l'autonomia non toglieranno risorse alle altre — sottolinea Stefani — Chi lo afferma non conosce il percorso che stiamo facendo. Il prelievo fiscale trattenuto sul territorio sarà equivalente al trasferimento che oggi lo Stato destina alle Regioni. La vera sfida sarà il passaggio ai costi e ai fabbisogni standard. Quando una parte del ciclo fiscale sarà trattenuta in loco e sarà gestita da istituzioni efficienti questo si rivelerà già un guadagno. Le risorse possono essere gestite in modo mirato in base alle esigenze. Più responsabilità degli amministratori significa più competenza".

Fonte: Askanews