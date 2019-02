Moavero: da Haftar disponibilità a stabilizzare la Libia

L'Italia intende "dialogare con tutti gli interlocutori del quadro libico", che è "estremamente frastagliato" e in questo quadro si inserisce l'incontro che ieri l'ambasciatore a Tripoli Giuseppe Buccino Grimaldi ha avuto in Cirenaica con il generale Khalifa Haftar. E l'uomo forte dell'Est libico, "per quanto di nostra comprensione", ha ribadito la sua volontà di collaborare per la pacificazione del paese. È quanto ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi a margine di un evento alla Luiss.

"L'ambasciatore aveva già incontrato gli esponenti del governo riconosciuto dalla comunità internazionale ora sta incontrando gli altri", ha spiegato il ministro, che sulla reale volontà di Haftar di dialogare ha aggiunto: "Per quanto di nostra comprensione, si", ne ha mostrata l'intenzione. "Adesso molto dipende dall'evoluzione della messa in opera del piano dell'inviato dell'Onu Salamé".

La stabilizzazione del Paese, ha aggiunto Moavero, "è la premessa indispensabile per poi svolgere delle elezioni che siano riconoscibili come valide dalla comunità internazionale. Per ora noi riscontriamo segnali di disponibilità".

Fonte: Askanews