Lega e M5S smentiscono alleanza per le Europee 2019

Il vice premier italiano Matteo Salvini ha smentito mercoledì a Rtl 102.5 l'informazione sull'ipotesi di un accordo rafforzato con M5s per le Elezioni europee 2019. Le stesse voci sono state poi smentite dal M5S in un post sul blog.

"Non sto ragionando di gruppi unici di alleanze: le europee saranno un'opportunità di cambiamento, come Lega abbiamo le idee chiare su come deve cambiare l'Europa", ha detto Salvini a Rtl 102.5.

"Abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale… Sugli equilibri politici scopro sui giornali di pensare cose che non sapevo che io pensassi", ha aggiunto il viceministro.

Anche il Movimento 5 Stelle ha smentito queste informazioni in un post sul blog:

"Il M5S nel prossimo Parlamento Europeo farà parte di un nuovo gruppo fondato sui valori della democrazia diretta. Le prime 4 forze politiche che lo comporranno sono state presentate a Roma da Luigi Di Maio. Siamo in contatto con altre forze politiche di altri Paesi per allargare ulteriormente il gruppo. Non esiste e non è mai stata presa in considerazione l'idea di entrare nel gruppo della Lega e Le Pen o in altri gruppi che propongono da decenni la stessa vecchia ricetta".