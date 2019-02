Per il 29% degli italiani è difficile pagare la cura - Eurostat

Però, secondo i dati del 2017, a oltre metà della popolazione italiana il pagamento dei servizi sanitari non danneggia il budget familiare. E il Paese con il numero più alto delle persone per cui il costo delle cure è un fardello è il Cipro. Lo dicono i dati dell'Eurostat.

Per il 55% degli italiani il pagamento dei servizi sanitari non è stato problema nell'anno 2017, dicono i dati dell'Eurostat. Invece, il 34% degli italiani dice che per loro le spese per la cura sono state in qualche modo onerose, mentre per l'11% sono state un vero e proprio fardello.

In totale l'Italia e il terzo Paese europeo per il numero di cittadini che sentono il peso del costo delle cure. Al primo posto c'è il Cipro, dove il pagamento dei servizi medici è un danno al budget familiare per il 39% dei cittadini. La Bulgaria (32%) è al secondo posto, e al terzo posto si trova l'Italia (29%).