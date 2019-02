"In questa Europa non ci può essere spazio per questo".

Combattere l'antisemitismo è "un dovere" e l'Italia esprime "solidarietà" alla Francia. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un tweet, dopo gli episodi di antisemitismo in Francia.

Dice Conte: "In questa Europa, e in quella che stiamo costruendo per le generazioni future, non può esserci spazio per l'antisemitismo. Combatterlo ovunque e in tutte le sue forme è nostro dovere. Alla Francia e alla comunità ebraica francese tutta la solidarietà del Governo italiano".

Fonte: Askanews