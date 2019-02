Pd: in Lombardia abolito l’obbligo di sepoltura degli embrioni

Con riforma servizi funebri approvata oggi in Consiglio regionale.

"Grazie a un emendamento presentato dal gruppo del Partito democratico, con la riforma dei servizi funebri approvata oggi al Consiglio regionale della Lombardia è stato abolito l'obbligo di sepoltura per i ‘prodotti del concepimento', successivi a un'interruzione volontaria di gravidanza. La precedente norma imponeva che venisse loro data comunque sepoltura ma in realtà la normativa era ovunque disattesa. La legge è stata corretta per divenire più coerente con la prassi. Ora si è stabilito che venga data sepoltura agli embrioni solo se richiesto esplicitamente dalla donna".

E' quanto si legge in una nota diffusa dal Gruppo consiliare dem in Regione Lombardia:

"Questa modifica — commentano i consiglieri del Pd — riconduce alla volontà e alla sensibilità personale della donna la decisione di procedere alla tumulazione, senza più imposizioni per legge da parte dell'istituzione".

Fonte: Askanews