Dl reddito-pensioni: Aula Senato slitta a lunedì, nodi alla Camera

Il decretone approderà in Aula al Senato lunedì prossimo per consentire alla commissione Lavoro di avviare e concludere l'esame nel corso di questa settimana.

© AFP 2018 / Alberto Pizzoli Il M5S ritira il taglio alle pensioni dei sindacalisti

Tuttavia, le modifiche di rilievo al decreto, frutto del vertice di maggioranza che si terrà oggi a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, saranno apportate durante l'iter del provvedimento alla Camera.

E' quanto è emerso dalla conferenza dei Capigruppo del Senato che si è riunita a palazzo Madama per fissare i tempi dell'approdo in Aula del provedimento inizialmente previsto per oggi.

Fonte: Askanews