Camorra infiltrata a Veneto: 50 arresti

Cinquanta arresti e beni per 10 milioni di euro sequestrati, ecco il bilancio del blitz effettuato stamattina in Veneto dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia.

La Guardia di Finanza e la Polizia, coordinate dalla Dda di Venezia, hanno eseguito stamattina 50 misure cautelari e altri 11 provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo. Gli arresti sono stati effettuati a Venezia, Casal di Principe, in provincia di Caserta e in altri luoghi.

Al blitz hanno partecipato oltre 300 uomini dello Scico della Gdf, dello Sco della Polizia e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia.

I fermati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri gravi reati.

Matteo Salvini sull'operazione: «Cinquanta arresti e sequestri di beni per 10 milioni. È il bilancio dell'operazione anti-Camorra che ha fatto scattare le manette in Campania e in Veneto. Notizie di questo tipo vanno cominciare bene la giornata. Grazie alla Guardia di Finanza e alla Polizia, che hanno eseguito questa brillante operazione con il coordinamento della Dda di Venezia. Vogliamo inseguire i boss e i loro sporchi affari ovunque siano».