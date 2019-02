Roma, incendio nell'aeroporto di Ciampino. FOTO, VIDEO

Passeggeri e dipendenti evacuati e voli fermi per via di un incendio nell'aeroporto di Ciampino a Roma.

Passeggeri e dipendenti evacuati e voli fermi per via di un incendio divampato oggi intorno alle 8 di mattina nell'aeroporto di Ciampino. Tutti gli evacuati sono stati concentrati in un piazzale vicino all'aeroporto.

Il terminal di Ciampino è stato momentaneamente evacuato a scopo precauzionale. Presenza di fumo è stata registrata in un'area interrata, senza conseguenze per passeggeri e infrastrutture. Il personale di ADR sta assistendo i passeggeri in attesa che ritorni alla piena attività. pic.twitter.com/3JPEwc2D3X — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) 19 февраля 2019 г. Incendio all'aeroporto di #Ciampino, il secondo scalo di #Roma. A causa di un rogo scoppiato all'interno dello scalo, intorno alle 8 del mattino, i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Ciampino e i dipendenti sono stati fatti evacuare. Cause ancora sconosciute. pic.twitter.com/Gmpjim64Y3 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 19 февраля 2019 г.

Aeroporto di Ciampino, fumo in un’intercapedine: scalo evacuato e voli fermi https://t.co/r8cuCRrfPc pic.twitter.com/JCjYEcJFmz — Paolo Di Martino (@Cascavel47) 19 февраля 2019 г.

Per informazioni sullo stato del proprio volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Ciampino si consiglia di contattare la compagnia aerea: https://t.co/Un8Husn1ov pic.twitter.com/2ljudntS7E — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) 19 февраля 2019 г.

​​​​Secondo gli ultimi aggiornamenti non ci sarebbero feriti o intossicati.