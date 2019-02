Ecco perché sono agli arresti domiciliari i genitori di Matteo Renzi

Sono agli arresti domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi. La coppia, residente a Rignano sull'Arno, ha subìto la misura restrittiva eseguita dalla Guardia di Finanza di Firenze, su ordinanza del gip.

© REUTERS / Francois Lenoir Renzi: fango sui miei perché faccio politica, ma io non mollo

Renzi e Bovoli, secondo quanto si apprende, sono accusati di aver reiterato i reati e aver tentato di inquinare le prove, relative all'inchiesta per bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, tramite le aziende collegate alla società di famiglia Eventi 6. La prima udienza del processo per questa inchiesta si terrà il 4 marzo.

Matteo Renzi, che era a Torino per presentare alle 21 il suo ultimo libro, al Circolo della Stampa, secondo quanto si apprende (da fonti vicine al Pd) è ripartito urgentemente per Firenze.

Alla notizia dell'arresto, il ministro dell'Interno, il "Matteo rivale" Salvini, ha commentato: "Niente da festeggiare".

Fonte: Askanews