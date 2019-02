Sovranisti tallonano il Ppe, premiato dai sondaggi

La Lega potrebbe essere il partito con più eletti passando da 6 a 27. Movimento 5 Stelle con 22 deputati, otto in più rispetto agli attuali. Popolari in testa.

Il Partito Popolare Europeo potrebbe essere la prima forza politica nel prossimo Parlamento Ue con 183 eurodeputati, ma in calo di 34 deputati rispetto agli attuali 217. A seguire subito dietro il "blocco sovranista" che secondo le stime potrebbe ottenere 153 seggi mettendo assieme tutti i gruppi dell'area. È quanto emerge dalle prime proiezioni pubblicate dall'Europarlamento in vista delle elezioni europee.

© Foto: Parlamento Europeo Proiezione delle preferenze di voto nell'UE-27 e sulla distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo

Più nel dettaglio Europa delle Nazioni e delle Libertà — il gruppo a cui appartiene la Lega — dovrebbe ottenere 59 seggi, i Conservatori e riformisti europei — a cui appartiene Fratelli d'Italia — 51 seggi, mentre l'Europa della libertà e della democrazia diretta — a cui appartiene il Movimento 5 Stelle — potrebbe ottenere 43 seggi.

© AP Photo / Alessandra Tarantino Salvini: il 26 maggio l'Europa cambia

Il salto più evidente, rispetto alla composizione attuale del Parlamento europeo, dovrebbe premiare il Carroccio i cui rappresentanti dovrebbero passare da 6 a 27, diventando così la seconda forza più grande dell'Europarlamento dopo la Cdu di Angela Merkel. Le proiezioni parlano invece di un Movimento 5 Stelle con 22 deputati, otto in più rispetto agli attuali mentre Fratelli d'Italia dovrebbe avere quattro eurodeputati, con il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), in forte calo, con 51 seggi, 24 in meno degli attuali.

A sinistra, il gruppo dei Socialisti&Democratici (S&D) dovrebbe confermarsi quale seconda forza e ottenere 135 seggi con un calo di 51 eurodeputati rispetto ai 186 attuali, mentre il gruppo dell'Alleanza dei liberali e democratici europei (Alde) dovrebbe diventare la terza forza con 75 seggi.