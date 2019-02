Berlusconi: voto su Diciotti scarica sulla base M5S responsabilità delle decisioni

"I signori grillini si rivolgono alla base che le carte non potrà assolutamente conoscerle. Scaricano sulla loro base la responsabilità della decisione e lanciano avvertimenti che suonano come ricattatori, dicono, attenzione se Salvini, a seguito di questa consultazione, dovesse essere rinviato a giudizio potrebbe cadere il governo. È un ricatto evidente rivolto ai loro sostenitori. Rivolto anche ai loro parlamentari e io credo che la Lega dovrebbe tenere conto di questi atteggiamenti perché la riflessione dovrebbe essere ‘ma con che alleato mi sono messo'". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo stamane a Mattino 5. "Sono molto preoccupato della situazione italiana — ha proseguito — e sono preoccupato di come la Lega non reagisca a quello che stanno facendo i grillini".

© AFP 2018 / Andreas Solaro Beppe Grillo: “Noi e i gilet gialli vogliamo le stesse cose”

E in merito all'approvazione del Reddito di cittadinanza il leader di Forza Italia ha sottolineato che si tratta di "un imbroglio messo in giro dai grillini per comperarsi attraverso questa promessa, che non riusciranno a mantenere, il voto". "Si tratta di una promessa — ha proseguito — che non risolverà assolutamente il problema della povertà. Toccherà meno di un milione di italiani ed è il contrario di quello che si dovrebbe fare. La povertà si sconfigge creando posti di lavoro. Per creare posti di lavoro bisogna aumentare gli investimenti. Per aumentare gli investimenti bisogna rendere conveniente l'investimento agli italiani e agli stranieri. Noi — ha spiegato ancora — abbiamo indicato diverse misure a questo fine". Per il leader di Forza Italia deve puntare, in particolare, "alla decontribuzione delle assunzioni di giovani, attraverso i Fondi Ue".

Sul ruolo di Forza Italia Berlusconi ha ribadito come resti "centrale nella coalizione di centrodestra, con i suoi valori. Valori che riguardano anche il modello di Europa che non deve essere, come quello attuale, quello dei burocrati ma quello dei Padri fondatori. Bisogna ritornare all'Ue dei nostri Padri fondatori".