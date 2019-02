Partita surreale in Serie C: Cuneo-Pro Piacenza finisce 20-0

Il Cuneo ha sconfitto in casa il Pro Piacenza col risultato record di 20 reti a zero.

Si noti che per oltre un'ora di gioco il Pro Piacenza ha giocato solo con sette calciatori delle giovanili, a cui poi si è aggiunto l'ottavo. L'allenatore aveva solo 19 anni. La squadra emiliana è scesa in campo così per evitare l'esclusione dal campionato, dal momento che i calciatori della rosa e lo staff tecnico erano in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi.

La domenica calcistica italiana è stata caratterizzata da un'altra notizia singolare e dalle solite polemiche arbitrali: in precedenza dopo aver rivisto le immagini della VAR l'arbitro non solo aveva annullato il gol del vantaggio della Spal contro la Fiorentina, ma anche assegnato il calcio di rigore ai viola.