Disordini notturni a Ferrara con nigeriani, Salvini: "Sarò presto in città"

"Notte di disordini a Ferrara: un gruppo di nigeriani ha rovesciato cassonetti, creato disordini, accerchiato i carabinieri. Roba da matti. Grazie alle Forze dell'ordine. Sarò presto in città per mettere un pò di cose a posto".

🔴NON LO VEDRETE NEI TIGÌ, DIFFONDETELO VOI IN RETE

Roba da matti!

Notte di GUERRIGLIA a Ferrara: bande di nigeriani hanno rovesciato cassonetti, creato disordini, accerchiato i Carabinieri.

Grazie alle Forze dell’Ordine. Sarò presto in città per mettere un po’ di cose a posto. pic.twitter.com/HYFeNPxLPo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 февраля 2019 г.

​E' stato personalmente il ministro degli Interni Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, a fare via social la sintesi e diffondere un video su danneggiamenti subiti dalla città e tensione altissima per qualche ora vissuta nella tarda serata di ieri ai piedi del Grattacielo di Ferrara dove un consistente gruppo di immigrati nigeriani ha rovesciato numerosi cassonetti in strada e inveito contro passanti e forze dell'ordinem, ostruendo la via principale di accesso alla stazione ferroviaria.

Per riportare l'ordine e disperdere l'adunanza minacciosa sono dovuti intervenire Carabinieri, Polizia, Esercito, Guardia della polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Fonte: Askanews