Bossi ancora in terapia intensiva ma sembrerebbe in ripresa

Il leghista Umberto Bossi è in terapia intensiva, ma sembra in leggero miglioramento. Non è ancora uscito l'ultimo bollettino medico atteso a momenti, ma da fonti vicine sembrerebbe in ripresa. Dopo la caduta in casa a Gemonio (Varese) e il ricovero d'urgenza di giovedì, il neo direttore sanitario dell'azienda ospedaliera dei Sette Laghi, Lorenzo Maffioli, aveva sottolineato nel bollettino medico che il paziente "è reattivo ed è monitorato costantemente". Sono stati effettuati ulteriori accertamenti di tipo neurologico.