Tajani a Strasburgo: ok a qualsiasi tesi ma non offendete il premier Conte

C'è chi lo ha accusato, tra i pentastellati, di aver ordito un'imboscata europea al premier dell'esecutivo giallo-verde, Giuseppe Conte. Ma Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, non accetta e posta su Facebook un video commentando: "A chi sostiene che mi sono schierato dalla parte di coloro che attaccavano l'Italia. Le bugie hanno le gambe corte!".

Ed ecco, infatti, l'intervento di Tajani nella seduta a Strasburgo: "Vi prego tutti quanti di non usare linguaggi sconvenienti, si può dire tutto ciò che si vuole, si può sostenere qualsiasi tesi politica, l'importante è non offendere gli altri rappresentati tutti legittimamente eletti dal popolo, e di non offendere neanche il Presidente del Consiglio della Repubblica italiano che è stato invitato, non si è imposto. Chiedo a tutti di avere un linguaggio più corretto, soprattutto ai miei compatrioti italiani".