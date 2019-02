Due uomini hanno aggredito un uomo, nigeriano di 34 anni, in borgo Allegri a Firenze, lo rende noto oggi La Nazione. A scatenare l'aggressione è stato il rifiuto da parte dell'uomo di dare a questi ultimi una sigaretta; come conseguenza i due uomini hanno attaccato il 34enne con dello spray urticante e si sono in seguito dati alla fuga. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato poi medicato e dimesso con un giorno di prognosi.