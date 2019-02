Berlusconi: sono obbligato ad avere un buon rapporto con Salvini

"La Lega è così importante per il futuro dell'Italia che deve vedere il centrodestra ancora al governo. Per cui sono obbligato ad avere un buon rapporto, un cordiale rapporto con Salvini in attesa che si ricostituisce il centrodestra…… Lui ha la responsabilità, come vicepresidente del Consiglio, di aver condiviso troppe delle decisioni dei 5 Stelle che si sono presi per sé praticamente tutta la politica economica". Questa le parole di Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, sui rapporti con Salvini.

"Io sono assolutamente convinto che saranno i fatti ad imporre la caduta di questo governo ed elezioni anticipate". Berlusconi punta ancora il dito contro il M5S: "Penso che i 5 Stelle mossi come sono, in tutte le loro decisioni, dall'invidia sociale…… loro oggi sono così, rappresentano l'ideologia comunista, il peggio del secolo scorso. Lo dichiarano loro". E su Matteo Renzi dice: "Renzi non ha bisogno. Si dà consigli da solo. Continui così". Ed alla successiva domanda se faccia bene a darsi consigli da solo risponde: "Non voglio dirlo". L'unica persona che salva dei 5stelle è Emilio Carelli: "Un grande professionista. Forse l'unico professionista, vero, nei 5 Stelle".

© AFP 2018 / Filippo Monteforte Umberto Bossi, malore in casa, trasportato in elisoccorso in ospedale a Varese

E Poi un pensiero a Umberto Bossi ricoverato per un malore: "Bisogna che tutti mandiamo un messaggio di auguri affettuoso a Umberto Bossi perché lui da quando è stato colpito da quel suo male che l'ha escluso da una politica davvero attiva è stato assolutamente leale con i suoi elettori, con il suo programma e anche con noi". E su Sanremo: "No, sono passato qualche volta e me ne sono subito allontanato. Non mi piace, forse sono di un'altra generazione". Ed alla successiva domanda se abbia sentito le canzoni risponde: "Ne ho sentita qualcuna, mi sembravano sfoghi individuali di molto basso conio".