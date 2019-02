Gallarate: individuato rapinatore seriale, colpiva donne anziane

È un italiano poco più che trentenne con molti precedenti specifici. Le sue vittime predilette erano appunto donne che, camminando tranquille per le vie di Gallarate o dei centri confinanti, si sono viste più volte sottrarre con violenza i propri effetti personali.

Le modalità variavano in base alle circostanze del momento: se l'uomo si trovava a piedi, appena individuata la vittima con difficoltà motorie, si avvicinava alle spalle strappando con violenza la borsa. In alternativa si avvicina alla malcapitata in sella a una bicicletta o anche alla guida di un'auto. In quest'ultimo caso attirava l'attenzione della vittima con un sorriso, una richiesta di informazioni e, appena la borsetta era alla giusta distanza, approfittava per strapparla dalle mani della proprietaria dandosi subito alla fuga.

La polizia, insieme alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio che è titolare delle indagini, sta raccogliendo ulteriori denunce.

Fonte: Askanews