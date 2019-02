Berlusconi: sardi intelligenti, capiranno che serve governo capace

"Con Tajani al lavoro, soluzione per allevatori sardi in Europa".

In Sardegna serve un ribaltamento rispetto alle elezioni politiche che hanno consegnato la vittoria al Movimento 5 stelle: "Penso che i cittadini sardi l'abbiano capito", ha osservato Silvio Berlusconi, ospite di Porta a Porta.

"La Sardegna — ha spiegato — ha bisogno di persone capaci, noi abbiamo adottato il presidente di un movimento sardo, ho avuto modo di conoscerlo, andrò in Sardegna a presentare questo comune programma, sono assolutamente convinto che i sardi siano intelligenti e non possono non aggrapparsi alla speranza di un nuovo capace governo".

Il leader di Forza Italia si è soffermato anche sulla protesta degli allevatori sardi: "E' un problema che da tempo conosco e la soluzione si trova in Europa, con Tajani stiamo lavorando sui fondi europei per diffondere in Europa il formaggio fatto con il latte di pecora che è un ottimo formaggio".

Fonte: Askanews