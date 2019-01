Italiano raggiunge il Polo Nord attraverso la Jacuzia a -52°C

Un italiano ha corso in Jacuzia più di 39 chilometri a -52°C, secondo quanto riportato dal servizio stampa del Ministero degli Affari Esteri e dei Popoli della Jacuzia.

80 anni fa, la temperatura record di —71,2 gradi Celsius fu registrata nel villaggio di Oymyakon in Jacuzia.

L'ufficiale di polizia italiano Paolo Venturini si è preparato per questa gara per circa un anno. Prima della maratona, l'uomo ha condiviso con i giornalisti che voleva correre 38 chilometri in quattro o cinque ore.

Domenica, in uno degli insediamenti umani più freddi del pianeta, "è avvenuto qualcosa che nessun altro avrebbe potuto fare prima", dice il rapporto.

"Paolo Venturini, dipendente della Polizia di Stato italiana, ha corso per tre ore, 54 minuti e 10 secondi una distanza di 39.120 chilometri da Tomtor a Oymyakon ad una temperatura di —52 gradi (con un picco di —52,6 C). La temperatura è stata misurata da diversi strumenti Delta OHM, che hanno certificazione mondiale" ha affermato il servizio stampa.

In precedenza è stato riferito che l'atleta ha corso più di 20 maratone estreme.

In un'intervista a RIA Novosti, l'italiano ha detto: "Penso che una persona non conosca i limiti delle sue capacità, l'ho dimostrato un anno fa in Iran, quando la scienza ha detto che è quasi impossibile condurre test di super resistenza a temperature di +60 gradi, e sono tornato a casa con record del mondo.

"Pertanto, credo che una persona con forte motivazione e tecnologie moderne che lo supportano possa fare cose che vanno oltre ciò che è stato accettato e stabilito. Per me è importante non essere solo Paolo Venturini, un poliziotto che sta cercando il suo limite, ma anche arrivare a casa con risultati che possono essere descritti e usati a beneficio della scienza e dello sport ", ha detto.