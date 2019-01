Salva-banche, Toti: bene governo su Carige, non è come altre crisi banche

Ma non si capisce perché provvedimento in 5 minuti alle 9 di sera.

"La situazione di Carige non è simile alle crisi bancarie della scorsa legislatura. Carige ha un azionariato solido, ha una radicazione territoriale, ha fiducia sul territorio, non ci sono amministratori in fuga, non c'è bancarotta né risparmiatori truffati. Domattina andrò a firmare un accordo con Carige per rinnovare i servizi di tesoreria della Regione Liguria per Banca Carige. E' un gesto di fiducia visto che gli affidiamo i soldi della regione. Ben venga il provvedimento del Governo anche se non si capisce perché è stato fatto in 5 minuti alle 9 di sera senza dire niente a nessuno, come i ‘ladri di Pisa'". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, ai microfoni di Rai Radio1 all'interno del programma "Radio1 In viva voce".

"Vorrei capire le ragioni — ha aggiunto — per cui è diventato così urgente. Il Pd ha perso occasione per tacere per un quarto d'ora. Vorrei capire cosa si vuole fare di questo istituto nel medio periodo. Spero che i commissari facciano un piano industriale serio".

Fonte: Askanews