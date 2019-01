“Peccatore sì ma fesso no, i porti restano chiusi” (Salvini)

Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce la sua posizione sul caso delle due navi di bloccate da giorni, con i migranti a bordo, nelle acque maltesi.

Da Roseto degli Abruzzi, Salvini ha anche ricordato come e quando ha deciso che i porti italiani erano "chiusi".

Di fronte alla platea dei sostenitori della Lega, Salvini affronta il tema "immigrazione", e racconta: "Arrivo al ministero e mi dicono ‘non si può… e i trattati europei e le regole e i diritti umani e la pace nel mondo…e qui e là e su e giù'. E passano i giorni e questi sbarcano, poi un giorno, me lo ricordo ancora, ero in Valtellina e mi chiamano dal ministero: ‘C'è un altro barcone con 300 persone, in che porto lo mandiamo?' Ero in macchina e ci penso; e poi dico e uno e due e tre e quattro, ne erano arrivati 700mila in pochi anni, la maggioranza assoluta dei quali non scappava da nessuna guerra ma la guerra ce la portava spacciando droga in casa nostra".

"Così — continua a raccontare Salvini alla platea che lo applaude — ho deciso di complicarmi la vita e ho richiamato e ho detto: ‘Facciamo una cosa nuova, non c'è nessun porto italiano disponibile, sono tutti pieni e occupati. Mi rispondono: ‘ma non si può'. Ma io ‘volete vedere che si può?!'. E così dai uno e dai due al 31 dicembre di quest'anno invece dei 120mila dell'anno prima ne sono arrivati solo 20mila, 100mila in meno e un miliardo di risparmio netto e molti morti in meno e molti reati in meno".

Non retrocede, dunque, Salvini e anzi "per fortuna — ha proseguito — oggi ho parlato con il vescovo di Teramo che è disposto a dialogare ed ascoltare, a differenza di qualche vescovone che è pronto solo a giudicare e a condannare, perché io sono il più peccatore dei peccatori, però scemo no". "Posso essere un peccatore ma fesso no, e quindi — ha ribadito ancora una volta riguardo alle due navi di ong con decine di migranti bloccate in mare — ditemi voi perché da 15 giorni ci sono una nave olandese e un nave tedesca che non hanno ascoltato le richieste della guardia costiera libica, che sono in acque maltesi e dove dovrebbero sbarcare queste persone? in Italia??! Hanno chiamato il ministro e il ministro ha detto come a giugno ‘i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi'. In Italia si arriva col permesso, se si ha diritto di arrivare.

Punto".

Poi una frecciata ai sindaci che protestano contro il dl sicurezza: "E se qualche sindaco fallito che non è capace di fare il sindaco se la prende con Salvini…poi fosse sindaco di una cottà dove tutto funziona alla perfezione…il sindaco di Napoli e il sindaco di Palermo…???!!!".

Fonte: Askanews