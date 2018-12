Italia non è entrata nelle shortlist per gli Oscar 2019

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso nove shortlist per la gara più prestigiosa del cinema internazionale degli Oscar 2019 e il Dogman di Matteo Garrone non è tra i nove lungometraggi ancora in gara.

L'Italia resta ancora in gara nelle categorie del trucco e delle acconciature, dove è presente con Suspiria di Luca Guadagnino, che figura inoltre tra i film ancora in corsa per la canzone originale ('Suspirium' scritta da Thom Yorke).

I cinque finalisti per il miglior film straniero saranno annunciati insieme a tutte le altre candidature il 22 gennaio.