In 700 mila a fare la richiesta per il reddito di cittadinanza, ma non lo otterranno

"Il reddito di cittadinanza è un contributo che lo stato garantisce alle famiglie in difficoltà che non percepiscono reddito o con redditi molto bassi. In particolare si potranno ottenere fino a 780€ per persona singola e fino a 1638€ a coppia al mese", si legge nel messaggio della pagina titolare del sito redditodicittadinanza2018.it.

Giustamente il sito propone anche una forma da compilare per ottenere i redditi. Sembrerebbe tutto vero, ma dopo aver scoperto sul sito possibilità di registrazione per immigrati non regolari e celiaci l'utente medio italiano deve chiedersi se non sia una bufala.Ovviamente è un fake e lo afferma uno dei soci della pagina, Domenico Neto. La pagina è stata creata dall'azienda napoletana, la Ars Digitalia, che sviluppa siti internet, software e app mobile."Molti l'hanno capito, ma alcuni ci sono rimasti male quando gli abbiamo spiegato che si trattava di un falso", dice Domenico, che ha raccontato anche quante persone hanno fatto "la richiesta". "722.000 all'incirca, ma non è possibile ottenere un dato certo del numero di persone che poi hanno effettivamente compilato il finto form: un contatore non c'è", spiega il socio.

Il finto modulo che compare sul sito "non registra in alcun modo i dati degli utenti", sottolinea Neto, tant'è vero che il bottoncino per prenotare il reddito si sposta al momento della compilazione, rendendola di fatto impossibile. Con questo sito non ci abbiamo guadagnato nulla, infatti non abbiamo inserito banner pubblicitari", spiega il giovane Domenico Neto. L'esperto di informatica napoletano ha raccontato che le persone sono rimaste male perché si tratta di una bufala. "La maggior parte capisce l'intento goliardico e ci ride su. Alcuni un po' ci rimangono male quando gli spieghiamo che si tratta di una fake". Un'altra cosa notevole appare quando scegli l'opzione "per gli immigrati". Il reddito di cittadinanza diventa "Reddido di giddadinanza" e per usufruirne devi cliccare "Brenoda il duo".