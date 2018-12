A Roma vogliono aprire padiglione dedicato a Masha e Orso

A Roma potrebbe essere aperto un padiglione tematico dedicato al cartone animato russo Masha e Orso, ha comunicato in una intervista il rappresentante commerciale della Russia in Italia Igor Karavayev.

"Il risanamento dell'economia russa permette alle nostre compagnie di orientarsi su nuovi mercati. Ci sono esempi di compagnie russe di successo in Italia. Per esempio stiamo per firmare un accordo di un progetto congiunto per la realizzazione di un padiglione tematico dedicato al cartone animato russo Masha e Orso. Questo infatti è uno degli indicatori della concorrenzialità dei prodotti russi" ha dichiarato.

Secondo Karavaev, il commercio bilaterale e la cooperazione economica riguardano un'ampia gamma di settori: investimenti, trasferimento di tecnologia, cooperazione interregionale.

"Stiamo attualmente portando avanti un progetto sull'applicazione di sviluppi avanzati da parte dei costruttori italiani di macchine aerospaziali emiliano-romane per la costruzione di velivoli senza equipaggio e nell'industria automobilistica.Per parlare di progetti moderni in paesi terzi, vale la pena menzionare l'iniziativa di creare un sistema per monitorare le reti energetiche usando droni" ha dichiarato.

Il rappresentante del commercio ha sottolineato che oggi tutte le società straniere pronte a lavorare nel nostro paese con la massima localizzazione ora hanno preferenze molto ampie. Per gli investitori industriali in Russia sono stati creati regimi speciali che soddisfano i più alti standard internazionali. Un approccio flessibile è stato implementato per i residenti dei territori avanzati, zone economiche speciali, parchi industriali e partecipanti a contratti di investimento speciali.

"Molte aziende italiane beneficiano della trasformazione della nostra economia: se all'inizio c'erano solo progetti isolati, ora c'è la produzione di pompe idrauliche (Termomeccanica Pompe), motori elettrici ad alta tensione (insieme all'azienda italiana ASI Nidec), prodotti chimici, materiali da costruzione avanzati (Laminam)", ha detto Karavayev.