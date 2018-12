"Dopo l'ennesima giornata di caos nel Governo sulla Manovra, sempre più sgonfiata dalle promesse fatte da Lega e M5S, Salvini assicura che non calerà le braghe. Ma continuando di questo passo tra nuovi debiti, figuracce, aumento dei mutui saranno gli Italiani per colpa sua a doverle calare. Già in questi mesi si è pagato un costo altissimo. Di Maio e Salvini hanno fallito".

Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Fonte: Askanews