Incidente Svizzera, polizia: autista italiano in pericolo di vita

Erano entrambi italiani gli autisti dell'autobus che questa notte è stato coinvolto in un incidente stradale non lontano da Zurigo, in Svizzera. Uno dei due, un 61enne, è in gravi condizioni e sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Zurigo in un comunicato. Nell'incidente è morta una donna italiana di 37 anni.

Secondo le ultime notizie fornite dalla polizia, a bordo del mezzo si trovavano 50 persone: 16 italiani, 10 russi, cinque tedeschi, cinque nigeriani, quattro colombiani, due albanesi e un cittadino rispettivamente di Romania, Giordania, Ghana, Benin, Bosnia-Erzegovina e Svizzera. La nazionalità di un altro passeggero non è stata al momento comunicata.

Fonte: Askanews