Battisti, O Globo: polizia italiana in Brasile da ieri

Brasile, ordinato l'arresto dell'ex terrorista Cesare Battisti

La polizia italiana sarebbe da ieri a San Paolo, in Brasile, per riportare in Italia Cesare Battisti, dopo la firma del suo mandato d'arresto e del decreto di estradizione nel nostro Paese: lo riferisce il quotidiano O Globo, facendo riferimento a una notizia del National Jurnal.

Battisti è attualmente considerato latitante dalla polizia federale brasiliana: gli agenti locali, infatti, non lo hanno trovato nella sua residenza di Cananeia il giorno dopo l'ordinanza di custodia emessa dalla Corte Suprema federale nei confronti dell'ex leader dei Pac, condannato in Italia per quattro omicidi.

Fonte: Askanews