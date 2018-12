Brexit: Conte, "scenario no deal rischia di diventare concreto"

Sulla Brexit, lo scenario che si prospetta, quello del no deal - il no all'accordo - rischia di diventare concreto.

© REUTERS / Dylan Martinez Problemi al confine: perché la Brexit è così difficile?

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa alla conclusione dei lavori di Consiglio europeo.

"Sulla Brexit vediamo, ma lo scenario del no deal rischia di diventare concreto. Aspettiamo a fare le valutazioni finali", ha spiegato Conte.

"Siamo rispettosi del dibattito che c'è nel Regno Unito, vedremo alla fine. Abbiamo ribadito da parte nostra la piena unità dei 27 e abbiamo un negoziato che è stato molto intenso e faticoso, abbiamo elaborato un progetto di recesso che è molto dettagliato e articolato. L'Italia ha avuto il merito, con la sua sensibilità, di presentare posizioni in cui gli altri ci sono venuti dietro", ha aggiunto.

L'Italia "ha le carte in regola per aspettare le valutazioni che verranno fatte nel Regno Unito", ma è anche consapevole che bisogna essere preparati "alla prospettiva del no deal" e si sta lavorando affinché "questa prospettiva non ci trovi impreparati", ha concluso Conte.

Fonte: Agenzia Nova